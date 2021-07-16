【大行點睇】中電信預告上半年盈利增長26%至28% 摩通料股價仍有上行空間

中電信（00728）公布，根據中國企業會計準則，預告今年上半年純利介乎175.8億至178.6億元（人民幣，下同），按年增長26%至28%，並預期上半年營業收入介乎2,136.1億至2,184.2億元，按年增幅約為11%至13.5%。集團績後更獲兩間大行唱好，其中摩通予其目標價4.5元，維持「增持」評級。

【大行點睇】藥監局發新政策 大摩料長期龍頭藥企可受益 予藥明生物「增持」評級【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行指，中電信預告上半年業績表現強勁，第二季收入增長維持在低雙位數及盈利亦錄雙位數增幅。報告指，公司股價自6月中以來累升超過25%，相對於恒指累跌3%，主因公司上調派息比率及管理層之正面業務指引所帶動，認為公司現價相對每股淨資產比為0.6倍及收益率約6%，屬吸引水平，由於預期其潛在A股估值與H股估值之差距，相信H股股價上行空間大。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧