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【大行點睇】中電信預告上半年盈利增長26%至28% 摩通料股價仍有上行空間

股樓投資 18:54 2021/07/16

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中電信（00728）公布，根據中國企業會計準則，預告今年上半年純利介乎175.8億至178.6億元（人民幣，下同），按年增長26%至28%，並預期上半年營業收入介乎2,136.1億至2,184.2億元，按年增幅約為11%至13.5%。集團績後更獲兩間大行唱好，其中摩通予其目標價4.5元，維持「增持」評級。

【大行點睇】藥監局發新政策 大摩料長期龍頭藥企可受益 予藥明生物「增持」評級【見下頁

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該行指，中電信預告上半年業績表現強勁，第二季收入增長維持在低雙位數及盈利亦錄雙位數增幅。報告指，公司股價自6月中以來累升超過25%，相對於恒指累跌3%，主因公司上調派息比率及管理層之正面業務指引所帶動，認為公司現價相對每股淨資產比為0.6倍及收益率約6%，屬吸引水平，由於預期其潛在A股估值與H股估值之差距，相信H股股價上行空間大。

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記者：郭秀慧

中國電信（00728） 增持 經濟 派息 目標價 純利 派息比率 A股 H股

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