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【火速成交】將軍澳上車屋苑好搶手　新寶城業主放盤不到24小時　速獲90後用家658萬承接

股樓投資 18:48 2021/07/16

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上車客需求大，市區細單位往往可滿足部分人理想置業條件。利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳新寶城3座低層C室錄得二手成交，單位實用面積約377方呎，兩房間隔，外望園景。原業主開價660萬元，經議價後減價2萬元或約0.3%，最終以658萬元成功沽出，實用面積呎價約12,486元。

據了解，原業主於2010年10月，以約260萬元購入單位，持貨至今逾10年，現轉手帳面獲利約398萬元，單位升值逾1.5倍。

蔡庭勇補充，買家是一名90後專業人士，購入用作自用。由於單位屬區內極受歡迎的上車屋苑，環境清幽，而且單位企理，故業主由放盤到成交，不足24小時。另外，屋苑現時約有40個放盤，叫價由678萬元起。

延伸閱讀︰

【示範單位】屯門新盤上嵐最大290呎　設38呎特大室外空間【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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