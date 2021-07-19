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【iM人物專訪】廣發沈明高：人行突然降準 有助改善投資者信心

iMTV＋ 17:09 2021/07/19

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中國第二季經濟按年增長7.9%，遜於市場預期；加上人民銀行早前突然降低存款準備金率 0.5 個百分點，似為下半年國內經濟減速作準備。廣發證券全球首席經濟學家、廣發控股（香港）總經理沈明高直言，他從今年初開始已覺得中國經濟增長在下半年會有壓力，「主要原因是，中國經濟增長或者經濟復甦的動力並不充分，復甦的可持續性不強。現在看到有些部門的增長確實比較弱，最明顯是消費方面，增長不如預期，今年1至5月份，跟 2019年比較，過去兩年年均增速只有4.3%，這是社會消費品零售額的同比增長，而2019年當年的增速是 8%。由此可見，盡管復甦還是不錯，但消費則比較弱，這是第一點。」

第二點，去年新冠疫情爆發之後，中國人民銀行沒有跟隨歐美等發達國家央行大舉實施量寬政策，其貨幣政策相對中性，相當於去年為今年的政策調整預留了一些空間。

隨着這次降準，市場又開始在討論稍後還會有甚麼政策出台。沈明高表示，從市場角度，貨幣政策的調整空間有限，在目前的情況下，如果要通過放寬貨幣政策來支持經濟的話，可能對市場來講也不見得是個好消息。因為這說明經濟還是較差，經濟復甦的基礎還是不牢固。

「實際上，市場可能比較擔心美聯儲會加息，但我反認為美聯儲如果能夠加息，反而是現在世界上能夠想到的最好消息之一，因為美國能加息就說明經濟基本面好，當然可能對一些部門是不利，但長遠來講能加息就是好事，意味著量寬政策退出有望。」

反過來講，減息或降準則說明經濟基本面比較弱，鑑於此，沈明高表示，貨幣政策還有一點調整空間，惟並不太多；但有一點更重要的，就是要推動結構性改革來增強市場信心，「如去年討論得比較多的雙循環，我一直非常贊同雙循環這個戰略，因為中國到目前這個階段一定不能只靠外循環來維持經濟增長，按目前情況，大家也可以看到外循環仍然很強，上半年出口增長逾30%，比預期要好得多，但是內循環的核心其實就是內需，像國內的消費和投資，惟目前消費仍弱，投資即使在恢復，但固定資產投資在過去兩年的平均增速是4%左右，之前已經放慢了，加速的空間有限，而消費則由疫情前8%的增長放慢至現在的年化4%左右，有很大的潛力。換句話說，現在提出雙循環，外循環很強，內循環弱，這個格局如果不改變就會很被動，如果外部經濟調整，國內經濟也不得不跟隨調整。」
 

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記者：張以正、林衛

中國人民銀行 經濟

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