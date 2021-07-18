【職場熱話】老闆與上司意見不合 借機扔爛下屬手機 網民糾勸報警

相信打工仔都有被老闆鬧的經歷，如果老闆脾氣差一定會影響員工的士氣，近日有網民於網上討論區發文，指老闆心情不好，剛好女上司打給樓主，老闆乘機要求開擴音一起討論。疑老闆與上司達不成共識，老闆一氣之下把樓主手機扔爛。

樓主會要求老闆賠現金，還會打電話至勞工處詢問一下這樣炒人，有沒有違反勞工條例？

接圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】同事經常亂說話 港男氣憤難頂 網民贈言一句KO 【下一頁】

此帖文一出，引來很多網民回應，有網民認為樓主應該開公司全名，但樓主卻認為就算開全名都不會有人知道，所以引起一些網民不滿。他們更認為樓主現在玩「填字遊戲」，如果擔心爆公司全名影響找工作，其實不用擔心，因為對方有錯在先，隨時可以告老闆刑毀。現在這樣隱瞞表達，很難讓他們幫助樓主。

另有網民認為樓主應該報警備案，免得樓主辭職後，老闆不認數，反說是樓主不小心跌倒，並建議樓主當下應該拿起樓主老闆的電話，反問他：「你想付錢換一部新的電話給樓主？還是賠一部電話給樓主？」

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責任編輯：陳頌潔