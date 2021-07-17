【智能家居】三星智能家居平台增新功能　SmartThings App追蹤家電用電量

▲ 在三星的SmartThings應用程式內新增的「SmartThings Energy」功能，可以記錄支援三星的家電、視聽等產品的個別及總計的用電量。

三星（Samsung）旗下的智能家居平台SmartThings，目前除了可以允許用戶可以透過手機控制，還加入了新功能，讓用戶監控家電的用電量。

在三星的SmartThings應用程式內新增的「SmartThings Energy」功能，可以記錄支援三星的家電、視聽等產品的個別及總計的用電量。在該應用程式上，會以圖表方式來讓用戶了解自己的電器用了多少電力，提供對家居能源消耗的實時數據分析。並允許透過監控、目標設置來控制其能源消耗，以及有關其三星設備和HVAC（採暖通風和空調）系統的通知。例如可與自己設下的每月用電量作比較，從而達到減少用電。

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值得一提的是，SmartThings Energy還會配合地理位置，在用戶出門時忘了關燈，或是關電視等的情況下，主動發出通知提示。同時又提供其他省電小貼士，例如是不要把雪櫃塞太滿。

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責任編輯：張寶燕