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荷蘭著名罪案記者遭槍擊 留院1周傷重離世

環球社會熱點 19:19 2021/07/16

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荷蘭著名罪案報道記者弗里斯上周遭到槍擊，其後一直重傷留院。其家人周四（15日）發表聲明確認弗里斯離世，終年64歲。荷蘭首相呂特形容弗里斯是一位敬業記者，警方亦就槍擊事件拘捕2人。據悉，弗里斯為專門報道罪案新聞記者，曾因報道黑幫新聞而收到死亡威脅。

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弗里斯（Peter R de Vries）上周四（8日）於阿姆斯特丹市中心遭到槍擊，身中最少5槍，其中最少1槍擊中頭部，他其後一直留院搶救。弗里斯家人本周四（15日）發表聲明，指弗里斯在家人陪伴下離世，終年64歲。家人形容弗里斯一直奮戰，可惜最終仍未能敵過死神。家人指弗里斯眾一直堅持信念，相信卑躬屈膝無法獲得自由，亦為弗里斯感到自豪。

荷蘭警方目前就槍擊事件拘捕2人，分別疑為槍手的21歲荷蘭籍男子Delan G，以及開車協助槍手逃走的35歲波蘭籍男子Kamil E。

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呂特（Mark Rutte）表示，難以相信弗里斯離世。他形容弗里斯是一位敬業、無所畏懼、永遠追求真理的人，稱弗里斯為公義挺身而出的行為，卻令自己成為不公義事件的受害者。荷蘭國王及王后對槍擊事件感到震驚，荷蘭王室發表聲明指，記者必須自由地工作，不受任何人威脅。

弗里斯於1983年因報道百萬富翁酒商、時任喜力啤酒（Heineken）行政總裁海內肯（Freddy Heineken）綁架案而一舉成名。弗里斯其後長達17年在自己電視節目內，致力與家屬合作﹑追查懸案，以及揭發司法機構不公。

弗里斯去年開始，成為荷蘭頭號通緝犯塔吉（Ridouan Tagh）案件主要證人。他曾因受到死亡威脅，而拒絕警方保護。有荷蘭媒體報道指，疑兇為塔吉一名心腹的侄子。

責任編輯：李俊儀

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