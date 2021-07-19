【盈喜】丘鈦科技料半年純利增長40%至60% 惟下調全年攝像頭模組出貨增長目標至25% 早段跌逾一成

▲ 丘鈦科技料上半年多賺40%至60%。

丘鈦科技（01478）上周五（16日）收市後發盈喜，料今年上半年純利按年增長40%至60%，去年同期錄得純利約3.36億元。不過丘鈦同時下修今年攝像頭模組的出貨目標，由按年增長不低於30%調整為不低於25%。

丘鈦科技周一（19日）早段跌逾一成，現報14.82元，跌12%，成交額達6510萬元。

丘鈦科技指，上半年盈利增長主要是由於攝像頭模組產品結構優化，產品附加值增加，全自動數字化智能工廠改造成效展現推動人工成本優化，以及攝像頭模組和指紋識別模組產品銷量實現穩健增長，產能利用率提升，幫助降低折舊等成本佔比。

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不過丘鈦稱，由於疫情持續時間超出預期，一些智能手機銷售的重點區域實行長時間嚴格的社交活動限制，同時智能手機供應鏈中關鍵零部件供應不足，進而影響了智能手機的銷售，集團截至6月底6個月攝像頭模組累計出貨數量約為2.24億顆，低於早前提出的目標，基於對餘下月份市場預測，將全年攝像頭模組的出貨增長目標修改為不低於25%。

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編輯：陳健婷