  • 27°C
香港時間 : 2021719日 (一) 10:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜】丘鈦科技料半年純利增長40%至60% 惟下調全年攝像頭模組出貨增長目標至25% 早段跌逾一成

股市 09:44 2021/07/19

分享：

丘鈦科技料上半年多賺40%至60%。

丘鈦科技（01478）上周五（16日）收市後發盈喜，料今年上半年純利按年增長40%至60%，去年同期錄得純利約3.36億元。不過丘鈦同時下修今年攝像頭模組的出貨目標，由按年增長不低於30%調整為不低於25%。

丘鈦科技周一（19日）早段跌逾一成，現報14.82元，跌12%，成交額達6510萬元。

丘鈦科技指，上半年盈利增長主要是由於攝像頭模組產品結構優化，產品附加值增加，全自動數字化智能工廠改造成效展現推動人工成本優化，以及攝像頭模組和指紋識別模組產品銷量實現穩健增長，產能利用率提升，幫助降低折舊等成本佔比。

舜宇光學6月手機鏡頭出貨跌27% 丘鈦科技攝像頭模組銷量升2成【下一頁】

不過丘鈦稱，由於疫情持續時間超出預期，一些智能手機銷售的重點區域實行長時間嚴格的社交活動限制，同時智能手機供應鏈中關鍵零部件供應不足，進而影響了智能手機的銷售，集團截至6月底6個月攝像頭模組累計出貨數量約為2.24億顆，低於早前提出的目標，基於對餘下月份市場預測，將全年攝像頭模組的出貨增長目標修改為不低於25%。

相關文章：

【丘鈦科技】昆山丘鈦中國向深交所創業板提交上市申請

【業績】丘鈦科技去年盈利按年增加55%派息5仙　績後升逾6%後倒跌收場

編輯：陳健婷

港股 新經濟股 盈喜 丘鈦科技（01478） 智能手機 鏡頭

上一篇文章

【異動股】贛鋒鋰業彈升6%　21.8億元收購阿根廷鋰鹽湖

下一篇文章

【油價】OPEC+達增產協議　油價料受壓　中石油跌近2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】中信8月及9月推大抽獎　頭獎送39萬元日產7人車
【疫苗優惠】中信8月及9月推大抽獎　頭獎送39萬元日產7人車
【疫苗優惠】總商會疫苗抽獎逾100萬人參加 送出4300萬元獎品、包括3部平治房車（附登記網址）
【疫苗優惠】總商會疫苗抽獎逾100萬人參加 送出4300萬元獎品、包括3部平治房車（附登記網址）
【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）