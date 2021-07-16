【封殺幣安】證監警告：幣安未在港領牌　留意其股票代幣交易

▲ 證監點名幣安未在香港領牌

全球最大加密貨幣平台幣安（Binance）近期因提供股票代幣交易服務，而接連被各國監管機構封殺。香港證監會今日亦發公告，強調股票代幣在香港相當可能構成《證券及期貨條例》定義下的「證券」，故股票代幣屬於證監會的監管職權範圍，而幣安集團旗下的任何實體均未獲得發牌或註冊以在香港進行「受規管活動」。

證監會指出，股票代幣是獲不同海外上市股份存管投資組合支持的虛擬資產，其價格緊密追蹤有關股份的表現。由於股票代幣可以零碎單位計值，因此它們被推廣為投資者購買零碎股份的另類方法。證監會警告，股票代幣屬「證券」，推廣或分銷有關代幣均構成「受規管活動」，須向證監會領取牌照，除非屬於適用的豁免範圍。

幣安將停止支持股票代幣

在今日較早時間，幣安已宣布將停止支持股票代幣，用戶即日起無法在幣安官網購買股票代幣，而平台在10月14日之後將不再支持任何股票代幣，用戶還有90天的時間在幣安平台出售這些代幣。幣安表示，對於歐洲經濟區的用戶，可以將持有的頭寸遷移到CMEquityAG的網站上。

幣安被各國封殺源於其於今年4月推出以美股正股為追蹤資產的證券代幣買賣服務，當中涉及Coinbase（美：COIN）、Tesla（美：TSLA）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）和Microstrategy（美：MSTR）等企業。幣安當時稱，有關證券代幣交易只能利用幣安的穩定幣BUSD交易，每個證券代幣相當於一股正股，由德國金融服務提供商CM-Equity AG持有的正股存量投資組合支持，經幣安交易的投資者可有相關資產的經濟權益，包括派息。

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編輯：謝智聰