【茶飲店圍城】中醫茶飲店疫市拓綫上內容　解開日常謬誤

「璇璣」中醫診所及茶飲店創辦人陳炤元、徐家歡、梁皓彰表示，目前診所有4位駐場中醫師輪流應診，另不時會夥拍其他中醫師網絡，進行學術討論及研究。現時每月會定時製作綫上內容，以及印製健康資訊小冊子、單張，希望吸引回頭客。

陳炤元分享：

留意到不少網民會上網瀏覽內容農場（content farm）資料接觸中醫知識，故他們期望創業，推廣正確資訊，提升大眾對養生概念的認知，了解何謂真正的健康。

有關三人創新故事及突圍策略，見以下文章：

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飲品各有用處 視乎用家體質

他指出，無論是Work-life balance（工作與生活平衡）、左右腳平衡、作息平衡等，都與健康息息相關。而大眾對中醫的概念，可能只定型於「以形補形」階段，而養生一定是要使用中藥材如當歸、田七、杞子，才可發揮作用。

他又指出，檸檬水、咖啡，甚至是朱古力等，都有其用處，對不同體質的人有不同影響。他舉例指，咖啡有溫陽利水之用，若寒底人士飲用就相對適合，可以得到溫度的平衡。然而，由於咖啡也帶燥濕性質，所以陰虛、熱底，或者睡眠時間少的人士就不太適合飲用。

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有見年輕人熱愛上網觀看短片，他們早已着手拍攝影片，更親力親為擔當演員，並學習剪接及製作字幕等，在社交平台推出有關「解碼日常謬誤」的短片，拓展宣傳。

舉辦試飲健康講座 義診吸關注度

面對初創發展的局限，三位創辦人皆指出：

品牌及其理念也鮮為人知，在提升知名度方面，要多下苦功。

幸好在疫情新常態下，更多人關注以中醫藥調理身體，所以早前透過口耳相傳，經朋友脈絡聯繫不同企業，成功洽談並舉辦試飲活動、健康講座等，來吸引關注。

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陳指出，客戶普遍可能只認識寒底及熱底，但事實上：

人的光譜可以分成8等份或維度，並細分成不同種類體質，需要配合的食療亦各有不同。

所以在講座中，他們亦會提供體質分析，幫助打工仔認識中醫養生，改善體質；另會舉辦義診吸引關注。

擬辦瑜伽頌缽 研茶包拓網銷

未來該團隊還計劃舉行中醫師瑜伽活動「頌缽」，即配合敲打銅碗頌缽，以圓渾聲響幫助達到更深層的休息，有療癒身心的作用。此外，他們還將配合疫下宅經濟熱潮，推出養生茶包，拓網銷渠道，同時在地舖擺賣，在綫上、綫下同步宣傳，藉此互相帶動商機。

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記者：張寶燕