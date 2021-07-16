【阿里巴巴9988】淘寶造物節17日開幕 主打尋寶主題 最年輕的參展商僅有21歲

阿里巴巴（09988）一年一度的淘寶造物節將於明天（17號）舉辦，今年已經是第六屆，吸引了100多個來自各行各業的創意商家參與。基於疫情，去年的淘寶造物節部分轉為綫上舉行，但今年將重新回歸綫下舉行，由7月17日至25日在上海國家會展中心舉行，並增加沉浸式奇幻互動體驗。今年的主題是「遺失的寶藏」，透過分佈館内的遊戲綫索和謎題，在佔地3萬平方米的展館打造中國首個大型尋寶主題活動。

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阿里巴巴集團首席市場官董本洪指，2019年的造物節用了未來科技感的形式，今年就想用層進式，讓客人由看者的角色變成參加者，融入其中。最多5000名客人將集體參加這個新興互動的大型密室尋寶遊戲，而造物者將以類似NPC（非玩家角色）的形式出現，以跌宕起伏的劇情演繹每一篇「神物」故事與理念。他續說，不參與的人也可以自由參觀造物節。

今年造物節的設計概念融合了傳統中國文化與現代美學。同時也加入中國時下最火熱的兩個趨勢: 古風元素和密室逃脫。 此次會場，是由曾經打造優酷爆款劇《長安十二時辰》的頂尖美術概念設計團隊擔綱設計，呈現了15個特別的唐代電影場景。

「淘寶造物節致力鼓勵創意及企業家精神。為支持平台上的造物者及商家，今年活動以受歷史啟發的奇幻遊戲體驗形式回歸，讓參觀者既能以有趣的互動方式探索展館，又能在最新穎的淘寶店舖瀏覽各類產品。」





層出不窮的創新創意

淘寶造物節旨在展示具創造力的好物，尤其是緊貼中國精明年輕消費者需求的新穎、小眾創新商品。淘寶造物節的特色商品包羅萬象，精巧的手工藝品、潮流單品、傳統國風的創意呈現、充滿趣味的科技妙思，都反映了淘寶的創造力和引領潮流的力量。

受疫情影響，人們的生活習慣改變了不少。董本洪認為，疫情促進了對自我及關心之人的重新思考，還有對居家私密領域的升級思考，許多造物者都看到這樣的趨勢。這激發了造物者更多新奇有趣的想法，創造出新的家居產品給消費者，同時包含創意性及功能性，例如特殊味道的創意香氛、蠟燭到亞克力家具等。

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今年三大亮點：

穿越感—傳統國風的現代呈現：即將在造物節首發的三星堆博物館考古搖滾盲盒、超輕薄可放入火柴盒的漢服，以及融合刺綉藝術的機械腕表、傳統家具榫卯工藝製成的亞克力家具。

未來感—充滿趣味的科技妙思：體驗中國航天博物館打造的「太空酒店」、小鵬匯天旅航者X2飛行汽車、可自定義像素屏幕的背包，看看滿載個人記憶的電子舊物如何化身藝術標本。

健康感—後疫情時代的生活風潮：從戶外的電影帳篷到室內的健身魔鏡，試試玻尿酸飲用水、透明漢堡與西藍花冰淇淋的搭配，更別忘了讓愛寵也體驗一下專用跑步機。

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今年的活動中，參觀者還可以欣賞到八位中國當代藝術家的作品，他們通過探索文化和技術的融合，展示了創造性表達的無限可能。展出的先鋒派作品包括用人工智能山水畫，以及以幾千年前的編鐘聲為靈感的新媒體互動裝置，他們給造物節帶來了新的藝術元素。

被問到今年有沒有港台商家參加時，董本洪指出，因疫情關係無法做跨地區展覽，但參展造物者非常全球化，很多都來自一流的設計學院，活動仍非常國際化。他又提及香港的GreenCommon曾在2019年參展，當時主打植物肉就成為亮點，而其公司也在今年618網購節銷售量錄得爆發式增長。

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董本洪又表示，今年的造物者平均年齡只有30歲，最年輕僅有21歲。而且他特意把參展商控制在100多內是想讓每一個客人可以慢慢了解他們。太多參展商會令客人逛不完，又或是走馬看花式參觀。

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責任編輯：張瑋婷