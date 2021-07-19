【美股分析】華爾街大淡友空頭警告：現時投資科技股與比特幣「非常危險」

美股接連創新高之際，華爾街長期大淡友、Prudent Bear Funds的創辦者David Tice對後市表達了長期悲觀預測，他認為標普500指數、大型科企、比特幣，現時對投資者而言都是一個「非常危險的時期」。Tice曾在2008年以操作熊市基金（Prudent Bear）聞名業界，目前他是AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF（HDGE）的咨詢顧問，該基金在過去一個月內升3%，但在過去兩年內跌62%。

Tice上周五（16日）接受外媒訪問時稱，就預期盈利來看，市場被過度高估。他指債務不斷在增加，這種情況是前所未有的，另外美國10年期國債孽息率近期回落亦很詭異。他坦言自己很難把握下一次大幅回調的時機，而且也經常做出過早判斷，但他堅信市場崩潰將無可避免。他建議投資者要衡量風險，指在40%的回調風險下，3%至5%的短期回報並不值博。

看好黃金及礦業股

Tice還表達了對於包括「FAANG」在內等大型科企的擔憂，另外他認為投資者應當對特幣保持審慎態度。今年年初Tice仍然看好比特幣，並在10，000美元左右買入，隨後在比特幣價格升至60,000美元以上時轉為看跌，再加上政府加強對比特幣的監管，令他認為投資比特幣非常危險。

相較之下，Tice更加看好黃金和礦業相關股票，他形容當前貨幣和財政市場缺乏紀律，投資黃金才是真正的出路，他本人亦持有黃金、白銀和礦業股票，指這些股票價格前所未有的便宜。本周一（19日）現貨 黃金報每盎司1,802.8美元，Tice預測金價將於今年12月前升至2,000 美元。

【下半年部署】瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股 中銀國際另推介18隻港股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +26 +25

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男