【利財筆記】林本利：三隻科技股 操控恒指升跌

去年9月，恒生指數開始納入「同股不同權」的科技股；之後恒指公司又在12月建議優化恒指，納入更多科技股和中概股。此後筆者已多次發表文章，提醒投資者恒指不會優化，只會劣化，應趁高沽出與恒指相關的ETF，轉買其他市場的ETF。

去年9月，阿里巴巴（09988）被納入恒指，加上螞蟻集團上市，刺激阿里股價由260多元衝上300元。後來螞蟻上市計劃被叫停，中央政府推出政策監管虛擬銀行業務，又打擊市場壟斷，令阿里股價由高位急墜，近日跌穿200元，市值由去年10月的高位大減四成，自然拖累恒指不少。

及至去年12月，虧損連年的美團（03690）被納入恒指，有心人便把公司股價由270多元舞高至今年2月的460元，連同把騰訊（00700）及港交所（00388）推升至歷史新高，兼且不斷破頂，三隻股份合力把恒指由26000點推升至31183點，兩個多月上升5,000多點，當中一半升福來自三隻股份。但隨着快手（01024）被納入科和國指，有心人「唱高散貨」，科指由11000點急挫至7000多點，下挫三成多，科技股隨即由牛市變熊市。

應及早放棄恒指

到今年6月7日，股價低沉的阿里，以及首季錄得巨額虧損的美團，獲恒指公司獎勵，兩隻「同股不同權」的成份股，佔恒指權重由上限5%分別調高至7.71%及7.33%，合共佔恒指比重由10%增至超過15%。有心人自然趁機興風作浪，透過操控兩隻股票股價，加上權重8%的騰訊，再把恒指舞高弄低。

恒指在6月17日由低位28216點回升至6月28日的29394點，上升1,178點（見附表），上述3隻股份佔恒指權重約23%，合共推升恒指706點，佔恒指升幅60%，是權重的2.6倍。之後恒指由29394點大幅回落，跌至7月9日的26861點，回落2,533點，期間3隻重磅科技股合共拖低恒指1,319點，佔恒指跌幅52%，是23%權重的2.3倍。之後有心人又合力推升三隻股份，令恒指很快重上28000點。

一如筆者所料，恒指自去年9月開始納入科技股，類似過去納入紅籌和國企股，只能短暫推升恒指，協助有心人舞高弄低恒指，在衍生工具市場大賺一筆。過去十多年，恒指有波幅，無升幅，長時間在20000多點上落，表現不單遠遠落後於美股，就連日股也不如。倘若今年8月快手被納入恒指，情況將變本加厲。小投資者若不想繼續被人愚弄，便應及早放棄恒指、科指和國指相關的ETF，自己揀選優質股，或者轉買其他市場的ETF。

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