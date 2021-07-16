  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (五) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】烏干達舉重運動員失蹤 2團員早前確診

環球社會熱點 17:55 2021/07/16

分享：

東京奧運本月23日開幕，多國代表團已抵達日本集訓。一名烏干達舉重運動員於大阪集訓期間失蹤，日本當局正派員加緊搜索。由於烏干達代表團有兩名成員早前確診新冠肺炎，外界憂慮烏干達運動員失蹤，會增加爆疫風險。

【東京奧運】開幕禮人數或大減 少於1000人 【下一頁】

烏干達代表團正於大阪府泉佐野市集訓。當地政府周五（16日）表示，所有成員都需要在早上提交檢測樣本，但20歲的舉重運動員Julius Ssekitoleko截至中午仍未提交樣本。

政府派員前往收集代表團成員檢測樣本時，發現Ssekitoleko失蹤。據悉，團員對上一次見到Ssekitoleko是於當日淩晨，其後才發現他失蹤。

東京奧運運動員要自己戴獎牌 禁止握手擁抱 【下一頁】

烏干達代表團一行9人於上月19日入境，是首批抵達日本的外國代表團，但其中一名成員確診新冠肺炎。

當局安排確診成員入住日本政府指定的隔離設施，其餘成員則繼續前往大阪集訓。但上月底再有一名成員確診，團員要留在酒店隔離，直至上周才恢復集訓。

烏干達代表團成員在出發前，都已完成2劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗接種，並在離境前取得陰性檢測證明。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【東京奧運】開幕禮人數或大減 少於1000人
2021/07/15
【東京奧運】開幕禮人數或大減 少於1000人
【東京奧運】運動員要自己戴獎牌 禁止握手擁抱
2021/07/15
【東京奧運】運動員要自己戴獎牌 禁止握手擁抱
【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」
2021/07/14
【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」
【東京奧運】首都圈場館閉門作賽 東京第4次進入緊急狀態（第二版）
2021/07/08
【東京奧運】首都圈場館閉門作賽 東京第4次進入緊急狀態（第二版）
【東京奧運】配合日漫文化 德奧足動畫公布大名單
2021/07/08
【東京奧運】配合日漫文化 德奧足動畫公布大名單

你可能感興趣

【東京奧運】開幕禮人數或大減 少於1000人
19:02 2021/07/15
【東京奧運】開幕禮人數或大減 少於1000人
【東京奧運】運動員要自己戴獎牌 禁止握手擁抱
13:41 2021/07/15
【東京奧運】運動員要自己戴獎牌 禁止握手擁抱
【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」
09:05 2021/07/14
【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」
運動 疫情 運動員 奧運會 烏干達 日本 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

英國多間藥廠串謀壟斷 收NHS逾125倍溢價遭重罰28億

下一篇文章

【新冠疫苗】加拿大料9月初 准已完成接種旅客入境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】日增近5萬確診 1周多52萬人要隔離
【英國疫情】日增近5萬確診 1周多52萬人要隔離
夏國賢婚變開支巨大 單靠88萬議員薪金恐財困
夏國賢婚變開支巨大 單靠88萬議員薪金恐財困
新型冠狀肺炎全球疫情（07月16日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月16日 時間18:00）
【英國疫情】單日破4萬確診 創半年新高
【英國疫情】單日破4萬確診 創半年新高
英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴
英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴
【BNO移民英國】印花稅假期結束 樓市交投即大減
【BNO移民英國】印花稅假期結束 樓市交投即大減