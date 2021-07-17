【東京奧運】烏干達舉重運動員失蹤 遺字條稱想留在日本（第二版）

▲ 一名參加東京奧運的烏干達舉重運動員於大阪集訓期間失蹤，日本當局正派員加緊搜索。

東京奧運本月23日開幕，多國代表團已抵達日本集訓。一名烏干達舉重運動員於大阪集訓期間失蹤，日本當局正派員加緊搜索。由於烏干達代表團有兩名成員早前確診新冠肺炎，外界憂慮烏干達運動員失蹤，會增加爆疫風險。有指，失蹤烏干達運動員有留下字條，稱希望留在日本。

（第二版增加失蹤烏干達運動員留下字條及內容）

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烏干達代表團正於大阪府泉佐野市集訓。當地政府周五（16日）表示，所有成員都需要在早上提交檢測樣本，但20歲的舉重運動員Julius Ssekitoleko截至中午仍未提交樣本。

政府派員前往收集代表團成員檢測樣本時，發現Ssekitoleko失蹤。據悉，團員對上一次見到Ssekitoleko是於當日淩晨，其後才發現他失蹤。

當地官員表示，失蹤的Ssekitoleko有留下一張字條，稱烏干達的生活艱辛，希望可以留在日本工作。

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烏干達代表團一行9人於上月19日入境，是首批抵達日本的外國代表團，但其中一名成員確診新冠肺炎。

當局安排確診成員入住日本政府指定的隔離設施，其餘成員則繼續前往大阪集訓。但上月底再有一名成員確診，團員要留在酒店隔離，直至上周才恢復集訓。

烏干達代表團成員在出發前，都已完成2劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗接種，並在離境前取得陰性檢測證明。

責任編輯：鄭錦玲