【創業兵團】中醫社區宣揚養生　開診所茶飲店

▲ 左起：註冊中醫師徐家歡、陳炤元，與中醫茶飲店「璇璣」聯合創辦人梁皓彰表示，有見咖啡、茶飲店熱潮持續，期望在社區推廣創新的中醫調理飲品，建立關注中醫養生社群。

近年新式茶飲店及咖啡店在本港遍地開花，消費者規模持續增長。有本地中醫師早前更加入創業兵團，冀以融合傳統中醫概念的新派元素茶飲，並着墨Fusion裝潢突圍。

註冊中醫師陳炤元（Oscar）、徐家歡，與聯合創辦人梁皓彰透露，三人在2019年底首次創業，光是籌備開設「璇璣」中醫診所及茶飲店的階段，已投入逾60萬元。

有見新的咖啡店不斷進入市場、茶飲品牌「圍城」的熱潮持續，以及不少成功突圍的例子，他們希望透過融入中醫知識，以創新口味的飲品、甜品及小食作招徠，例如是梳打茶、沙冰、咖啡等，在社區推廣養生概念。

裝修適合打卡 建中醫小社群

他們三人現時正職、茶飲店兩邊兼顧，Oscar及徐家歡均為博愛醫院教研中心的中醫師，梁皓彰則為持牌地產經紀。是次創業由零開始，由初期申請牌照、研究產品、學習透過數碼渠道宣傳，以及後期尋找合作機會等。他們笑言：

現時一周工作7天，仍然會堅持親力親為去推廣，希望傳承中醫養生概念，帶出年輕一代也可以趁年輕養生，從食療起步。

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擁有4年行醫經驗的徐家歡形容：

這些產品，是吸引年輕市場關注及認識中醫的一扇門。

為了迎合年輕人的愛好，其產品及地舖裝修都適合「打卡」，並如同咖啡店或健身圈子一樣，透過文化連結進一步吸引愛好者，推而廣之建立「中醫小社群」。

他們強調，其飲品有別於一般大眾所認知的款式，並非充滿藥材味、難以入口的「苦口良藥」。舉例指，針對近日天氣炎熱，其調理系列中亦提供健康消暑的飲品，如紫背天葵柑桔蜜，就以酸味的清熱草藥，配上馥郁的柑桔花香。

其中醫診所連同茶飲店開設於天后地舖，比鄰街市及車行，佔地逾200尺。Oscar坦言，地舖屬於角落小店，也非處於年輕社群聚集的核心地帶，的確難以吸引目標客群注視或特地前來。所以，團隊積極透過社交平台如Instagram、Facebook，圖文並茂推廣，吸引年輕客群關注。店舖裝修方面，他們又特地請來設計師設計，走輕工業風格，一改傳統中醫診所特色。

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設於天后 為加班打工仔夜診

不過，在疫情新常態下，港人更注重養生保健。他們留意到，愈來愈多港人傾向選擇中醫調理身體，達到固本培元，同時令中醫診所行業亦愈來愈普遍，關注度大增。

他們分享，由於地舖附近也有商業大廈，有不少經常要加班的打工仔，需要較夜求診，為了應對有關需求，他們亦設有夜診服務。而客戶可以透過通訊工具WhatsApp、Signal，或Instagram預約。

記者：張寶燕