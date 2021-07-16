【疫市企業管理】港大經管學院首屆「人力資源領袖論壇」　聚焦企業管理變革趨勢

▲ 港大經管學院副院長（碩士課程）房育輝（左一）指出，港大經管學院有責任幫助學生在加入職場前做好準備，因此盼透過是次活動，了解企業和合作夥伴的想法及苦難，盡力成為聯繫雙方的重要橋樑。

在新冠肺炎疫情驅動下，科技急速發展，不少企業均進行大規模的變革。而人力資源管理專家都要在這個轉型的情況下，重新思考他們的角色並審視如何在新的工作環境下培養更多的人才。港大經管學院MBA就業發展及培訓部於今（16日）就與德勤攜手，舉辦首屆人力資源領袖論壇（HR Leaders Forum），探討人力資源趨勢及招聘策略。

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港大經管學院副院長（碩士課程）房育輝指出，港大經管學院有責任幫助學生在加入職場前做好準備，因此盼透過是次活動，了解企業和合作夥伴的想法及苦難，盡力成為聯繫雙方的重要橋樑。

是次人力資源領袖論壇邀請超過50位來自不同大型企業的人力資源部門主管、行業專家及學者參與，主要探討與人力資源相關的熱門話題，如最新行業趨勢、挑戰和機遇、遙距工作、僱主形象管理、人才招攬及人力資源相關科技所扮演的角色，和應對新工作模式及招聘需求的最新策略等。

港大經管學院管理及商業策略學學術領域主任李晉率先在論壇上提到，人力資源管理專家應轉變，並制定創新的面試方式，以評核求職者在社交及團體合作方面相關的能力。另外企業亦應聘用有良好人際網絡的專業面試人員，以對求職者能力作出正確的判斷，並招募最佳的人選進一步建立強大的團隊。

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德勤中國人力資源轉型及科技合夥人曾憲聰則表示，在新常態下要面對市場上的人才爭奪戰，能否打造深刻的招聘過程極為重要。他建議人力資源部必需從按流程操作的思維方式，轉向至以顧客體驗為出發點，全面提升應徵者、僱員、臨時僱員，以至前僱員的體驗。

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責任編輯：曾曉汶