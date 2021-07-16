▲ 【港交所股價】港交所升逾3%本周突破阻力 有機會再戰因上調印花稅急挫前水平

港交所 （00388） 受內地計劃免除在香港上市的內地企業需尋求網絡安全審查的批准消息所帶動，港交所股價曾升5.1%，高見531元。港交所收報524元，升3.8%。不過，仍未重返2月因上調股票印花稅消息急挫的前水平，即相當於552元。按今日收市價計算，目前仍有5%差距。

內地據報豁免赴港上市企業網絡安全審查 港交所收升3%（附短片），詳情請看【下一頁】

2月24日財政司司長陳茂波於財政預算案中公布，將股票印花稅上調至0.13%，消息拖累港交所單日曾急瀉約12%，低見484.8元，最終收報504元，全日大跌9%。其後，港交所股價反覆再跌一個月，至3月25日低見421元後始見底反彈。

目前，中國加強監管科技行業，多間企業據報暫停赴美上市計劃，對港交所來說最為有利。

內地近期不同部門對科網行業監管行動或言論（按圖可放大）

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港交所此前每反彈至接近500元關口便見阻力回落，至本周終於成功收企500元以上水平，升穿雙頂阻力位。按量度升幅計，港交所後市大有機會再挑戰急挫前水平，以至前高位。

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責任編輯︰梁浩碩