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【電子消費券】MegaBox夥WeChat Pay HK送出100萬禮品　兼多間食肆推「7月7折」

商業 18:00 2021/07/16

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以WeChat Pay HK於MegaBox家庭及親子商戶消費滿500元，可獲總值100元的回贈獎賞。（MegaBox提供圖片）

MegaBox 將於8月1日推出多個電子消費券獎賞，包括與WeChat Pay HK 聯手推出禮品總值超過一百萬的「全港首創家庭及親子消費券多重賞」。

【本地研發】護老院舍試用「樂齡護理監察系統」　附智能傳感器、實時傳送健康數據

由8月1日起，以WeChat Pay HK於MegaBox家庭及親子商戶消費滿500元，即可換領50元指定商戶現金券及50元商戶購物優惠券各一張，合共100元回贈獎賞，回贈率高達20%，禮品總值亦超過100萬。 憑推廣期內以WeChat Pay HK付款之收據登記Mega Kids Club積分，更可獲贈10倍積分獎賞

而使用其他領取電子消費券的儲值支付工具消費之顧客亦可獲得消費獎賞，顧客使用八達通、AlipayHK及Tap & Go消費滿700元，則可換領「消費券開心賞」，包括總值100元的商戶現金券及優惠券，回贈率高達14%。

【阿里巴巴】淘寶造物節明日上海舉行　融合大型密室逃脫、LARP體驗（多圖）

同時，MegaBox多間食肆亦有響應香港旅遊發展局及飲食業界推出的「飲食連環賞 7月7折」優惠活動，多間人氣食肆於7月15日至8月31日期間推出超筍7折優惠予接種疫苗後的顧客，包括新派京川菜漁牧、美式炸雞店KFC及中式佳餚百樂門宴會廳。

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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