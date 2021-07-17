【科技一周回顧】微軟Inspire大會推新虛擬桌面技術　Google陷新聞版權糾紛

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【微軟Inspire大會】混合工作成主流 微軟新虛擬桌面技術登場

微軟（Microsoft）在新冠疫情爆發後，積極配合混合工作趨勢，改變其核心產品戰略。微軟本周舉行合作夥伴年度大會Microsoft Inspire，同樣聚焦混合工作，微軟更藉此推出新一代虛擬桌面技術「Windows 365 Cloud PC」。

2/ 【Google】Google涉新聞版權糾紛 兩個月後或日罰827萬

近年科技公司是否應為新聞內容付費的議題，引起全球關注及討論。Google因違反2020年當局要求其就新聞內容版權付費，並與新聞出版商展開協商的命令，被法國競爭管理局（Competition Authority）對Google處以5.93億美元（約46億港元）的罰款。

3/ 【超越蘋果】小米手機Q2出貨量躍升8成 三星市佔居冠、小米排第二

據市場研究機構Canalys初步估計，內地手機品牌小米在過去一季，手機出貨量躍增83%，成為全球第2大智能手機供應商。而今年第2季全球智能手機品牌市佔率排名中，仍以三星（Samsung）為第一名，佔總出貨量的19%。

4/ 【東京奧運】大部分賽事閉門作賽 將5G通訊融入賽事增觀賽體驗

東京奧運將於 7 月 23 日開幕，但日本疫情反覆，首都圈多個縣市早前已宣佈奧運場館全部閉門作賽，而可供觀眾入場的場館只剩 3 個。雖然今屆奧運大部分海外觀眾未能入場，但在 5G 、AR 等技術協助下，增加觀眾觀賽的體驗。

責任編輯：張寶燕