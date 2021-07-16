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【電子消費券情報】WeChat Pay HK夥拍迪士尼 推消費券專屬登記獎賞禮遇 預訂指定酒店送主題房間佈置

理財智慧 19:27 2021/07/16

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政府的5000元電子消費券最快將於8月1日派發，WeChat Pay HK與香港迪士尼樂園度假區宣布，推出消費券專屬登記獎賞，當中有多項優惠及禮遇，例如預訂指定酒店房間送主題房間佈置。

【區塊鏈投資】李兆基姪仔李應樵 Coinllectibles 1.5億購「星之子」陳易希通訊軟件Talk+ 【下一頁

消費券發放期間，使用WeChat Pay HK成登記領取消費券的用戶，可尊享香港迪士尼樂園度假區將推出的一系列「食、住、買、玩」消費禮遇，當中包括預訂指定酒店房間送價值499元的主題房間佈置、1日門票連美食套餐節省高達90元，以及 於樂園指定地點消費滿指定金額可獲免費禮品（價值高達75元）等。

全港市民換領身份證計劃第四期　9月20日展開 【下一頁

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WeChat Pay HK指出，市民到香港迪士尼樂園度假區內掃描QR Code登記使用領取5000元電子消費券，可獲得40元於香港迪士尼樂園消費使用。

 

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責任編輯：羅浩濂

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