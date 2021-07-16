【破頂成交】愉景新城連天台單位特別好住？　放盤2日吸引逾十組客睇樓　破頂價860萬沽

特色單位不乏買家追捧，近期亦屢見破頂成交。美聯物業荃灣愉景新城分行助理區域經理鍾家豪說，愉景新城7座高層單位，實用面積485平方呎，兩房間隔，連天台，剛以860萬元易手，創同類成交價歷史新高。

代理續說，上述單位原開價880萬元，放盤短短2日，隨即吸引十多組買家睇樓，由於單位間隔實用，而且附設天台、較為罕有，終吸引3組客同時還價搶購，最終由區內分支家庭客爭贏，以860萬元的新高價購入。

資料顯示，原業主於2016年10月以595萬元購入上址，持貨近5年，現帳面大賺265萬元，物業期內升值約44.5%。

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