英國多間藥廠串謀壟斷 收NHS逾125倍溢價遭重罰28億

英國一間藥廠因利用壟斷優勢，串謀其他藥廠，就一款藥物於近10年內，向英國國民保健署（NHS）收取125倍以上溢價，最終被英國當局合共罰款2.6億英鎊（約28億港元）。

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調查發現，口服類固醇藥氫羥腎上腺皮質素（hydrocortisone）製造商Actavis UK （現改名為Accord-UK），利用唯一供應商優勢提高售價。在2008年一包10毫克氫羥腎上腺皮質素只需70便士（約7.5元），於2016年3月已增加至88英鎊（約949港元）一包。

英國競爭與市場管理局（CMA）表示，調查更發現涉事藥廠更向潛在競爭對手付款，令對方退出市場競爭，保持唯一供應商地位。CMA總監科謝利（Andrea Coscelli）批評，事件是近年發現的最嚴重的惡性競爭行為之一。

據悉，2008年4月前，NHS花費50萬英鎊（約539萬港元）購買氫羥腎上腺皮質素，但到2016年已花費逾8,000萬英鎊（約8.4億港幣）。

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CMA透露，英國現有數以萬計民眾依賴服用氫羥腎上腺皮質素，治療因腎上腺功能不全導致疾病，當中包括致命疾病愛迪生氏病（Addison's disease）等。 科謝利表示，藥廠提升價格，令NHS別無他選花費納稅人巨資購入救命藥物，或令當局減少患者護理的資金。CMA指，希望是次罰款對其他能有效阻嚇同類事情再發生。

Accord-UK表明會就CMA決定上訴，公司發言人表示，對罰款決定感到非常失望。Accord-UK認為調查在法律及事實層面皆有缺陷，正考慮所有選擇，現階段傾向提出上訴。

據悉，Accord-UK需獨力承擔2.6億英鎊中6,560萬英鎊（約7.1億港元）罰款，另外款項則由Accord-UK前母公司Allergan、現母公司Intas及兩間潛在競爭對手公司，Auden Mckenzie和Waymade，共同承擔。

責任編輯：李俊儀