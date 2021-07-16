  • 29°C
香港時間 : 2021716日 (五) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暑假好去處】本港首個屁屁偵探特展登場 7大展區10個任務齊齊破案（附多圖）

理財智慧 18:21 2021/07/16

分享：

新一代孩子最受歡迎的故事巨星之一的「屁屁偵探」即將於香港舉行首個特展活動，由即日起至6月17日於大會指定售票平台購買門票，可享78折早鳥優惠。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

是次名為「「屁屁偵探特展 香港篇」的特展活動，將於由6月25日至9月26日期間，於將軍澳唐德街9號將軍澳中心舉行。各大小朋友透過7大展區，包括「屁屁偵探事務所」、「汪汪警察局」、「呼呼博物館」等，以第一視角破解隱藏在各個展區角落的10個任務。此外，全展區更藏有不同的小遊戲，每位參觀屁屁偵探特展的粉絲入場即可獲得破案的重要工具「偵探手冊」，根據手冊內透露的線索尋找怪盜U，與屁屁偵探守護「黃金珍珠奶茶」，齊齊破案。

除了精彩的展覽內容外，現場更特設全港首個屁屁偵探期間限定店，網羅多款周邊商品，更會推出香港獨家限定商品。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 門票 展覽 香港

上一篇文章

【溫股知新】恒指方向未明 ETF部署分享

下一篇文章

【破頂成交】愉景新城連天台單位特別好住？　放盤2日吸引逾十組客睇樓　破頂價860萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range