【暑假好去處】本港首個屁屁偵探特展登場 7大展區10個任務齊齊破案（附多圖）

新一代孩子最受歡迎的故事巨星之一的「屁屁偵探」即將於香港舉行首個特展活動，由即日起至6月17日於大會指定售票平台購買門票，可享78折早鳥優惠。

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是次名為「「屁屁偵探特展 香港篇」的特展活動，將於由6月25日至9月26日期間，於將軍澳唐德街9號將軍澳中心舉行。各大小朋友透過7大展區，包括「屁屁偵探事務所」、「汪汪警察局」、「呼呼博物館」等，以第一視角破解隱藏在各個展區角落的10個任務。此外，全展區更藏有不同的小遊戲，每位參觀屁屁偵探特展的粉絲入場即可獲得破案的重要工具「偵探手冊」，根據手冊內透露的線索尋找怪盜U，與屁屁偵探守護「黃金珍珠奶茶」，齊齊破案。

除了精彩的展覽內容外，現場更特設全港首個屁屁偵探期間限定店，網羅多款周邊商品，更會推出香港獨家限定商品。

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責任編輯：潘曉豐