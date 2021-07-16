傳iPhone 13售價料再創新高　9月15日登場

▲ 據知名爆料人士@LeaksApplePro日前公布的資訊顯示，蘋果9月發布會，將定於9月14日（預計為香港15日淩晨時段），公布iPhone 13系列新產品。

蘋果（Apple）即將在9月推出iPhone 13，據知名爆料人士@LeaksApplePro日前公布的資訊顯示，蘋果9月發布會，將定於9月14日（預計為香港15日淩晨時段），公布iPhone 13系列新產品。

爆料資訊還指出，可於17日預購iPhone 13系列，最早24日出貨。市場預料，頂級配置版本iPhone 13價格可望再創新高。

綜合外電報道，蘋果已於歐盟EEC認證網站註冊，包括7款iPhone型號：A2628、A2630、A2634、A2635、A2640、A2643、A2645，預計為iPhone 13系列機款。新機將維持上一代iPhone 12四個機款，分別為iPhone 13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max。

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價格方面，據目前外電資訊顯示，iPhone 13 mini為699美元（約港元），iPhone13為799美元（約6,207港元），iPhone 13 Pro為999美元（約7,760港元），iPhone 13 Pro Max則是1099美元（約8,537港元）。

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責任編輯：張寶燕