英9國會議員收博彩公司款待 免費現場睇歐國盃

▲ 英國國會公布議員最新利益申報。

英國國會近日公布最新利益申報，當中有9名議員報稱接受博彩公司的款待，免費現場觀賞歐洲國家盃。當中，一位保守黨議員收受近8,000英鎊的款待，包括一張英格蘭對丹麥的四強門票。

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7名保守黨議員與2名工黨議員分別報稱，曾收受不同博彩公司的款待，包括歐國盃賽事及溫布頓網球賽的門票。在民眾苦難搶票，甚至是不惜高價在轉手市場購買，一眾議員卻坐享免費門票，在現場觀看英格蘭的賽事。

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南布莱克浦（Blackpool South）的保守黨議員收受款待的金額最多，價值近8,000英鎊（約8.6萬港元），最高單價屬歐國盃4強英格蘭對丹麥，價值3,457英鎊（約3.7萬港元）的門票。暫時未有議員申報關於歐國盃決票的門票款待。

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英國政府目前正審視博彩條例，有意進一步收緊限制，此時一眾博彩公司卻積極款待不同國會議員。同時，有其他國會議員憂慮，博彩公司在花重本在歐國盃舉行期間落廣告會有不良影響。

據悉，英國政府去年起探討，進一步收緊網上博彩及修訂博彩委員會的權力，預料會加強控管網上博彩的下注數量﹑廣告與優惠折扣，以及保護年輕成年人族群。

責任編輯：吳漢培