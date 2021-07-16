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【小米股價】雷軍捐174億元小米股份做慈善　B類股份權益少1.51百分點

當炒股 17:47 2021/07/16

分享：

雷軍向兩家慈善機構捐贈6.16億股小米B類股。

小米 （01810） 今日收市後披露，接獲董事長兼執行董事雷軍通知，他近期已向兩家慈善機構捐贈約6.16億股公司B類股份（一股一票），包括向小米基金會捐贈約3.08億股，向雷軍基金會捐贈約3.08億股，涉及小米股份現值174億元，兩家機構將所得款項作公益用途。

據雷軍申請資料，雷軍的小米B類股份權益會由12.12%降至10.61%，B類股份持股量降至21.68億股，但雷軍仍持有42.27億股A類股份（一股10票），對公司控制權未有改變。

小米今日股價大漲，高見28.65元，曾升6.3%，全日仍升4.8%，收報28.25元，成交額接近79億元。以小米今日的收市價計算，雷軍捐贈的股份價值174億元。

小米林斌轉換8成不同權股份成「同股同權」 雷軍投票權大增至逾3分之2，可見【下一頁】

小米手機銷量第二季超蘋果成全球第二，詳情【下一頁】

據市場調研機構Canalys數據，小米第二季度在全球智能手機市場份額達到17%，超越蘋果（美：AAPL），首度成為全球第二，雷軍形容為「夢幻般的成就，也是小米發展史上的重大里程碑。」

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 智能手機 雷軍

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