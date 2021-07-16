【納米無明火】父親支付100萬首期　買入250萬西貢村屋　年輕Youtuber拒租樓「幫人供樓」

ViuTV綜藝節目《納米無明火》於本周三（14號）播出第8集。本集主持人谷德昭到訪西貢一間村屋。屋主檸檬是一名Youtuber兼客貨車司機。他與女朋友居住於這間200呎的村屋。單位買入價為250萬，其中100多萬首期是由檸檬父親支付，另外亦花了20萬作基本裝修。現在檸檬現時月入約4萬元，不過就每月都需要還款給家人和供樓。

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谷德昭就對於檸檬有100萬首期卻買村屋感到好奇，「因為你有100萬首期可以找一些做到9成按揭的物業」。但檸檬就表示因為他很喜歡駕駛，市區停車場的租金很貴，而現在的單位只需1,000元就可以租到車位，而村屋就算「齊契」也只能批出6成按揭，100萬就剛好可以付首期。

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至於置業決定，是因為母親催促，檸檬直言從未想這要租樓「在香港只有兩個情況，一是幫人供樓，二是自己置業供樓」，而選擇村屋的原因，只因每月供款只需五、六千元，可以負擔，谷德昭表示認同：「比租屋還要便宜」。

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被問到住村屋好處，檸檬想也不用想立即回答：「養狗」，檸檬養這裡也養了愛犬「恐龍仔」。另外不用給管理費亦是住村屋好處。身為Youtuber的他，網絡對檸檬來就也很重要，谷德昭關心會否有信號不好的情況。檸檬就指這裡比較好，可以「拉到線」，不像一些村屋要用wifi卡上網。不過網速就只有30MB，要付200至300元月費。檸檬透露以前家中網速有1000MB，一個小時內可能夠上載一條影片，但現在最長要8小時才能成功上載影片。被問到對未來的規劃，檸檬表示希望能儲到30萬和女朋友結婚，連谷德昭也大讚他對人生十分有計劃。

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責任編輯：黃苑筠