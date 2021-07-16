【收息股】領展823股價再破頂 仍是收息好選擇？ 股市 18:00 2021/07/16 分享： 有散戶欲買股收息，提出四隻收息股，包括盈富基金（02800）、領展（00823）、中行（03988）、香港寬頻（01310），哪隻股份更為可取，中薇證券黃偉豪（Ravi）這樣選擇。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【8厘息選擇】電訊盈科0008 vs 香港電訊6823 食息揀邊隻？ 今日 【8厘息選擇】電訊盈科0008 vs 香港電訊6823 食息揀邊隻？ 中電信728值得留意 預告半年純利增長近三成 今日 中電信728值得留意 預告半年純利增長近三成 騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠 今日 騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠 【物管股】德信2215今上市 同業雅生活3319、融創1516股價造好同慶賀？ 2021/07/15 【物管股】德信2215今上市 同業雅生活3319、融創1516股價造好同慶賀？ 【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌 有貨者走唔走好？ 2021/07/15 【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌 有貨者走唔走好？ 基金 收息股 寬頻 香港寬頻（01310） 領展 盈富基金（02800） 香港