  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (五) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】上半年收入料增高35%利潤率維持穩定 中金提高中海物業目標價

股樓投資 17:01 2021/07/16

分享：

中金發表報告，預計中海物業 （02669） 今年上半年收入及純利按年增35%，純利率維持穩定。該行又預計，公司上半年在管面積增加超過1,000萬平方米，按年增長近25%。增值服務等收入有望在低基數效應下，在上半年錄得高增長，增速有望超過物管業務，帶動整體收入增長。

延伸閱讀：【大行點睇】第三季航費料再升     滙豐提高中遠海控目標價，見【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

中金指，中海物業盈利率受多重因素影響，正面因素包括增值服務收入佔比上升、營運效率提高，而負面影響包括業務擴張的費用投入。綜合來說，中金認為公司純利率料與去年持平，盈利維持穩定增長，因此提高目標價至9.8元，維持「跑贏行業」評級。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 行業 目標價 利維 純利 純利率 中海物業（02669）

上一篇文章

【區塊鏈投資】李兆基姪仔李應樵 Coinllectibles 1.5億購「星之子」陳易希通訊軟件Talk+

下一篇文章

【世界表情日】列出5大最受歡迎的表情符號 Adobe調查：90%指Emoji更能表達自己

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房