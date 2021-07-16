【大行點睇】上半年收入料增高35%利潤率維持穩定 中金提高中海物業目標價

中金發表報告，預計中海物業 （02669） 今年上半年收入及純利按年增35%，純利率維持穩定。該行又預計，公司上半年在管面積增加超過1,000萬平方米，按年增長近25%。增值服務等收入有望在低基數效應下，在上半年錄得高增長，增速有望超過物管業務，帶動整體收入增長。

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中金指，中海物業盈利率受多重因素影響，正面因素包括增值服務收入佔比上升、營運效率提高，而負面影響包括業務擴張的費用投入。綜合來說，中金認為公司純利率料與去年持平，盈利維持穩定增長，因此提高目標價至9.8元，維持「跑贏行業」評級。

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