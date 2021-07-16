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【東京奧運】東奧距離一星期 日本首相菅義偉：官員需做好防疫措施

環球政經 17:18 2021/07/16

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距離東京奧運揭幕還有大約一星期，日本首相菅義偉於政府會議中指示內閣官員需盡最大努力，做好防疫措施，確保東京奧運安全並順利舉行。

【東京奧運】「吉場」舉行賽事預計門票收入大跌 奧組委將面臨收支失衡 【下一頁

菅義偉出席政府小組會議時指出，是次奧運於東京都再次進入疫情緊急狀態下舉行，一切需要採取徹底的防疫措施，以保護日本民眾的生命和健康。另外，他亦強調，海外運動員及官員抵達日本時，必須做好病毒檢測及追蹤工作，日本中央政府會與東京奧組委及東京都政府將緊切合作，又要求全面落實奧運場館的無人機禁令，並加強鐵路網絡的安全。

全港市民換領身份證計劃第四期　9月20日展開 【下一頁

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目前，幾乎所有奧運比賽場地都不招待觀眾入場。只有在宮城縣和茨城縣舉行的足球比賽，在靜岡縣舉行的場地單車比賽，仍然會允許觀眾入場觀看。

 

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責任編輯：羅浩濂

運動 奧運會 菅義偉 運動 疫情 日本

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