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【新冠疫苗】加拿大料9月初 准已完成接種旅客入境

環球社會熱點 17:26 2021/07/16

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加拿大可能於9月初批准已完成接種新冠疫苗的旅客入境。

繼英國更新免隔離地區名單後，加拿大也準備放寬入境限制。加拿大總理杜魯多透露，如新冠疫苗接種率理想，加拿大可能於9月初批准已完成接種新冠疫苗的旅客入境。

【新冠疫苗】美國擬冬天批准 12歲以下兒童接種 【下一頁】

杜魯多（Justin Trudeau）周四（15日）與加拿大各省官員進行電話會議，期間提及近期或會放寬入境限制。但杜魯多表示需符合以下兩個條件，包括加拿大的疫苗接種速度維持上升，及確診數字於發達國家中維持於較低水平。

杜魯多指出如符合上述條件，加拿大有望於9月初之前放寬限制，批准已經完成接種新冠疫苗的旅客入境。

另外，他更透露正與美國商討在下月中旬之前，批准已完成接種疫苗的美國公民及永久居民入境加拿大。

挪威郵輪控佛羅里達州 阻企業推行疫苗護照 【下一頁】

加拿大上周已批准完成接種疫苗的加拿大公民及永久居民，返國後無需隔離14日。

加拿大政府表示全國12歲或以上人口當中，有78%的人已最少接種一劑疫苗，約有44%的人更已經完成兩劑接種。

加拿大目前僅批准輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazaneca）及強生（Johnson & Johnson）這4款新冠疫苗。但加拿大指今年4月首批運抵的31萬劑強生疫苗品質監控有問題，決定不會為民眾接種。

責任編輯：鄭錦玲

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