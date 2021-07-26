【新股IPO】理想汽車通過上市聆訊　蔚來傳香港第二上市遇阻（第三版）

▲ 【新股IPO】蔚來傳香港第二上市遇阻 理想汽車5月以雙重主要上市申請回流（第二版）

電動車中概股小鵬汽車 （09868） 月內完成香港上市，另外兩家電動車中概股蔚來汽車（美：NIO）、理想汽車（美：LI）年內都傳出部署回流香港上市。據港交所文件顯示：理想汽車通過港交所上市聆訊。高盛及中金公司是此次發行的聯席保薦人，瑞銀擔任財務顧問。

內地傳媒此前報道，在美國上市時間最早的蔚來，於今年3月已提交申請，部署以第二上市（secondary listing）方式回流，但因為涉及用戶信託持股問題，上市進度反而不及遞表時間更晚、以主要上市（primary listing）方式的小鵬汽車回流。

騰訊一綫報道，蔚來於2018年在美國上市，可以利用第二上市方式申請回流，即便程序較主要上市理應較簡便，但公司遲遲未通過聯交所審批，主要來自公司本身架構問題。

另一電動車中概股理想汽車據報則於5月提交香港上市申請，由於理想汽車於去年7月在美國上市，由於上市未及兩年，不符合香港第二上市原則，所以利用雙重主要上市方式回流。

理想汽車在香港主要上市所獲得的上市規則豁免，較第二上市企業少，但按現有滬深港通規則，以主要上市方式回流，有望納入港股通投資範圍。

滙豐研究：中概股回流加速助港成「東方納斯達克」 5隻港股可受惠，可見【下一頁】

3家電動車中概股去年表現亮麗，但今年走勢波動，理想汽車年初至今股價累跌5%，小鵬汽車同期累跌13%，蔚來汽車則累跌18%。

蔚來的電動車定位於高端市場，單車平均售價比特斯拉（美：TSLA）還高，如車主購買一個年付費套餐，蔚來會承諾為車主解決維修、保養、充換電、道路救援、保險等。

理想汽車目前主要銷售單一款車款「理想ONE」，該車型並非使用純電動技術，而是使用「增程式電驅動技術」技術，將燃油轉為電力輸出。理想ONE屬6座SUV，主力定位為家庭汽車。

至今年上半年，理想汽車年內交付30154輛理想ONE，按年增2.17倍。

（第三版更新理想通過上市聆訊）

理想ONE近期捲「水銀風波」，詳情可見【下一頁】

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