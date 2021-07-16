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豐田南非工廠暴動下停工　車輛生產及零件供應大受影響

商業 17:15 2021/07/16

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豐田汽車於南非的車廠受當地社會動盪影響被逼停工，未知何時復工。

南非前總統祖馬Jacob Zuma日前捲入貪污案件，被裁定藐視法庭判入獄15個月，其支持者隨後上街抗議，引發當地大規模暴動事件。南非局勢緊張，於當地設廠的企業均被波及，當中豐田汽車（Toyota Motor Corporation）車廠受影響被逼停工，未知何時復工。

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豐田指，其位於南非德本的工廠宣布於本年7月12日起停工。 它強調當地社會動盪直接導致是次停工，與全球芯片短缺或疫情沒有關係。該企位於瓜祖魯那他省的門市也相繼停止營業。

它續稱，工廠停工對生產汽車及供應零件造成一定影響。期後，該企向受影響的客戶致歉。他們承諾將重新部署有關新車交付及零件供應的安排，更向旗下員工保證將高度重視他們的人身安全。

事實上，不少企業在當地設立的工廠也被嚴重波及。當中以南韓LG電子於德本的工廠最受影響，它遭暴徒縱火焚毀，廠內的電子產品被搶劫一空。

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責任編輯：陳泳如

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