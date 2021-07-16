【美國經濟】中金：聯儲局依然不急於退出寬鬆

▲ 中金預計，如果聯儲局採取按部就班的政策退出，並注重與市場溝通，將不至於出現明顯恐慌和意外情形。

聯儲局主席鮑威爾昨日參加眾議院金融委員會有關半年度貨幣政策報告的聽證會，會上承認了短期通脹大幅上行的壓力，但依然維持通脹是暫時性且將回落的判斷，並表示現在距離貨幣政策退出的標準仍有相當距離，會在政策變化前提前給出訊號。

中金發表報告，表示在政策退出的可能時間上，從目前到年底還有7、9、11和12月FOMC四次會議，以及8月Jackson Hole的央行年會，認為8月央行年會和9月的FOMC議息有可能成為暗示未來QE減量的時間點，並在年底正式減少買債。

中金預計，如果聯儲局採取這一步驟按部就班的政策退出，並注重與市場溝通，將不至於出現明顯恐慌和意外情形。不過，短期通脹走高，第三季服務性消費修復加速，及第三季如釋放退市訊息，可能促使美國長債息再出現上行，但預期幅度不高。

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編輯：區嘉俊