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【區塊鏈投資】李兆基姪仔李應樵 Coinllectibles 1.5億購「星之子」陳易希通訊軟件Talk+

理財智慧 17:04 2021/07/16

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投資加密貨幣的風氣越來越盛行，投資者對加密貨幣相關系統投資出手也更闊綽。由恒地（00012）創辦人「四叔」李兆基的姪兒李應樵（Herbert）擔任創始人兼顧問委員會主席的Fusion NFT公司 Coinlllectibles，周五（16日）宣布以1.5億元，收購由「星之子」陳易希所研發、全港首個包含多種加密貨幣錢包功能的即時通訊移動應用程式 Talk+。

 

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由李應樵持有的Coinllectibles，是全球唯一一家公開交易的Fusion NFT公司。所謂的NFT，中文譯作「非同質化代幣」，NFT是一種加密代幣，任何類型的媒體，包括藝術、視頻、GIF、文本等。藝術家可以在NFT市場註冊，然後通過平台創建NFT時，與該藝術品有關的信息則會被儲存在區塊鏈上。Coinllectibles位於香港科學園，通過其獨有的 Fusion NFTs，以區塊鏈技術顛覆整個藝術和收藏品行業。早前Coinllectibles宣佈與多位知名藝術家和奢侈手錶品牌，包括 Marvel 圖像藝術家 Bosslogic 和瑞士名錶 Quinting 建立多項合作夥伴關係。

 

是次李應樵收購的Talk+，是將即時通訊功能與加密貨幣錢包結合的應用程式。使用戶像向對方發送訊息一樣，可輕鬆地進行加密交易。它對訊息進行加密，保證其用戶的數據受到高度保護，這可確保任何第三方，包括 Talk+ 在內，都無法取得對話資料。而 Talk+還有刪除已發送訊息的功能，即使對方已接收訊息，亦能成功刪除。Talk+的科研團隊現已為通過 Talk+轉移Coinllectibles Fusion NFTs進行連串技術工作。

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Coinllectibles創始人李應樵博士表示：「我們對這次收購感到非常興奮，因為Coinllectibles和 Talk+ 之間存在巨大的協同效應。收購 Talk+可使不熟悉加密空間的收藏家更方便、安心地去購買我們的 Fusion NFTs。」


陳易希很高興與 Coinllectibles合作，推動區塊鏈技術發展，他表示：「NFTs（非同質化代幣）成為今年全球焦點，現在越來越需要使用區塊鏈來解決現實世界的問題，我希望將區塊鏈應用變得更便利和普及，讓每個人都可以使用。」

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記者：陳詠妍

 

NFT 收購 陳易希 李應樵 區塊鏈 軟件

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