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【iBond】專家料明年通脹2.2% iBond回報有望超逾兩厘

Hot Talk 16:42 2021/07/16

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6月份CPI下周四公布，專家料反映本港通脹續升温，料升0.8%至1.2%。

下周四（7月22日）統計處將公布本港6月份消費物價指數（CPI），專家預計升幅介乎0.8%至1.2%，而上半年則錄得1.1%漲幅。惟隨着疫後報復式消費，再者，8月起總額約360億元的電子消費券到手，料市民血拼購物不只5,000元等刺激，加上經濟復甦，大行料明年通脹升至2.2%，跑贏iBond （04246） 兩厘包底息。

綜合5位名家的最新預測，上商研究部主管林俊泓預計，6月份CPI放緩至只升0.8%，主因疫情反覆，嚴限社交距離等累消費。華僑永亨經濟師李若凡估計上揚1%。大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒及信銀國際經濟師李業勤則不約而同料，上月CPI錄得1.2%漲幅。

如按季度來看，市料第3季CPI最顯著。花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧預計，第2季CPI料按年升1%，第3季勁彈3.9%才見頂，第4季回落至2.6%。

想知專家點估CPI？詳情可按下圖了解

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至於以全年衡量，上商林俊泓最保守，預計今年CPI只升1.4%，李若凡預估升1.7%，惟黃栢寧及李業勤齊料上漲1.8%。温嘉煒最進取，預期升2%，追貼iBond的保底息。

此外，論及明年全年CPI預估，上商、信銀及大新3位名家不約而同齊料，上揚2%，華僑永亨料升2.1%，僅花旗力排眾議，樂觀預測明年CPI整年錄得2.2%漲幅，但仍不及銀債3.5厘墊底息。放眼較長線的2023年，大新料CPI回落至1.6%，但華僑永亨較進取，相信續升2.1%。

通脹殺埋身，外電指，美國財長耶倫昨晚亦預警指未來數月通脹將急劇升温，分析歸咎於食物價格、大宗商品及二手車等漲價，市料本港亦難免受到輸入性通脹所影響。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

收息產品 通脹 iBond
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