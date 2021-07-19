【職場熱話】港男上班衝𨋢 一個動作被同事大聲指責 想去平機會投訴 網民竟這樣回應

上班途中，要等電梯是最煩人的事。很大機會差一部電梯的時間，就會令一眾打工仔面臨遲到危機。所以不少人都很討厭令電梯不能關門、要人等他的人。近日有網民於網上討論區發文，指自己的肚腩被人歧視。

網民經歷：

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不少網民直言：「說事實也有問題嗎？」、「事實就是事實」、「這麼小的事也要去投訴？」、「自取其辱」。他們更稱，平機會不會受理，「香港地很多人說話難聽，你告得多少個？」，又建議樓主下了火就當沒事。

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有人覺得樓主應要換個角度思考，當他很趕，想要關門，但又發現礙着電梯門的人是同事，在那一瞬間如何才能讓同事做到。如果還有下次的話，樓主可以往後壓。

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責任編輯：張瑋婷