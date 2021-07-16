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【有相睇】樓齡稍高都唔怕　上車客486萬入市黃大仙伯德大廈　睇中單位呢幾點

股樓投資 16:40 2021/07/16

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樓齡是不少人買樓時的重要考慮因素。黃大仙伯德大廈有近40年樓齡，或者仍不算太舊，但與近年如雨後春筍般興建的新式公、私營房屋相比，則高下立見。然而，有買家卻睇中單位幾個優點，權衡一番之後決定入市。

富誠地產駱承德表示，伯德大廈低層C室，單位為兩房間隔，實用面積353平方呎，座向西面望區內市景，日前以486萬元成交，實用呎價13,768元。據悉，伯德大廈是單幢私樓，坐落位置離港鐵黃大仙站約10分鍾步程，此外單位銀碼低於500萬，附有企理裝修，間隔實用四正，買家認為單位各方面皆合心意，於是欣然入市。

伯德大廈低層C室單位圖片

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原業主於2017年03月以390萬元購入，持有單位4年，是次轉手賬面獲利約96萬元，其間升值近25%。

資料顯示，伯德大廈位於黃大仙鳴鳳街55-57號，入伙日期由1983年8月開始，樓齡約38年。伯德大樓共提供84個單位，實用面積由352至451平方呎，以交通便利為最大賣點。

延伸閱讀︰【示範單位】屯門新盤上嵐最大290呎　設38呎特大室外空間【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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