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【大行報告】美銀證券首予明源雲「買入」評級 看好房地產市場龐大

股樓投資 16:37 2021/07/16

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美銀證券發表研究報告指，首次予明源雲（00909）「買入」評級，認為公司為內地領先的房地產SaaS及ERP解決方案服務商，市場上定位穩健，而且發展空間龐大。該行預計，公司2020至2023年收入年均複合增長達37%，EBIT利潤率達16%，基於2022年預測企業價值對收入比率約22倍，予其目標價47元，與現價計，潛在升幅達兩成。

【盈喜股】中遠海控預告上半年多賺逾31倍 大摩升目標價46%【見下頁

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報告指出，內地房地產市場佔GDP達13%，但行業數字化比率低，軟件滲透率僅0.1%，加上市場發展促使內房加快拓展二手交易，將刺激對軟件的相關開支。

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記者：郭秀慧

明源雲（00909） 潛在升幅 盈喜 經濟 SaaS 買入 目標價 大行報告 行業
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