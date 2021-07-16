【大行報告】美銀證券首予明源雲「買入」評級 看好房地產市場龐大

美銀證券發表研究報告指，首次予明源雲（00909）「買入」評級，認為公司為內地領先的房地產SaaS及ERP解決方案服務商，市場上定位穩健，而且發展空間龐大。該行預計，公司2020至2023年收入年均複合增長達37%，EBIT利潤率達16%，基於2022年預測企業價值對收入比率約22倍，予其目標價47元，與現價計，潛在升幅達兩成。

【盈喜股】中遠海控預告上半年多賺逾31倍 大摩升目標價46%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

報告指出，內地房地產市場佔GDP達13%，但行業數字化比率低，軟件滲透率僅0.1%，加上市場發展促使內房加快拓展二手交易，將刺激對軟件的相關開支。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧