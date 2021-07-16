【港元定存】中小行加港元短存 迎戰銀債競爭

▲ 本周僅大新逆市加港元短存，但非破頂息。

總額240億元的銀債下周二（7月20日）正式開賣，但全周兩間中小行仍無懼，照減港元定期存款息率，包括最矚目的是小米（01810）牽頭的虛擬銀行天星（Airstar），微削3個月年息0.05厘，新息率險守0.8厘，也是該行連續第2周向此存期開刀。

招商永隆則減9個月長息。僅大新（02356）逆市獨加，上調4個月年息0.1厘、至0.5厘。

專家預計，港元拆息不斷走低，跨境通關又暫未有期，料銀行仍乏加息誘因，反而把戰場轉攻銀債，冀力吸長者客的閒資。

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7月份已過一半，本周存息格價只得4間中小行調整存息，兩減1加，而華僑永亨則加減不一。此外，大新「扒逆水」上調短存，亦難挑戰高息榜，致令短中長息的三甲沒變。

1個月港元拆息5連跌，今天（7月16日）乍現0.078厘低位。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢說，今年銀債增大發行額，並降低了客戶年紀要求，從65歲降至60歲，加上現時低息環境持續，再參考最近iBond（04246）熱賣的成績，預計新一批俗稱「長者iBond」的銀債，總認購金額及申請人數會創新高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源