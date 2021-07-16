【大行點睇】美銀證券指申洲基礎業務穩健 重申「買入」評級
股樓投資 16:31 2021/07/16
美銀證券發表研究報告指，申洲(02313) 股價積弱，主要受非核心業務表現拖累，料將引發每股盈利下調，而東亞地區疫情再爆發亦影響股價表現。不過，該行認為公司仍有穩健的基本趨勢，下半年部分非核心項目料會有轉勢。降今明兩年盈利預測分別6%及4%，目標價維持210.8元，重申「買入」評級。
中金發表報告表示，考慮人民幣升值帶來匯率損失，決定下調對申洲今明兩年每股盈利預測各8.6%及5.2%，不過仍然維持其「跑贏行業」評級，略為下調目標價5.2%至217.33元。
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撰文 : 周兆邦