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【暑假好去處】K11 Art Mall舉辦「MEME」實體展 McCafé 同時推買一送一優惠

理財智慧 09:00 2021/07/17

分享：

今個暑假，有甚麼搞作？K11 Art Mall 聯乘國際知名網上「搞GAG」平台9GAG舉辦全球首個「MEME」實體展。由即日起至9月5日，由中午12:00 至22:00，將於尖沙咀K11Art Mall地庫2樓chi K11藝術空間，展出一系列爆笑流行MEME 圖。為了致力向顧客送上生活新鮮感，McCafé 在 7 月17 日至 8 月1 日，推出買一送一優惠。

將現代幽默藝術由線上搬到線下，9GAG 以 McCafé 最新推出的阿華田珍珠鮮奶和宇治抹茶珍珠鮮奶為靈感。把疫情初期搶購口罩時的口頭禪「兩盒thx」和紅極一時的倉鼠改圖，設計出「兩杯thx」的倉鼠 MEME 圖。

「Meme圖」是近年極受歡迎的網絡文化，當中不少圖片具諷刺、惡搞意味，被網民喻為幽默圖文，效果貼地又容易引起共鳴，成為了網路上所謂的「迷因」或「梗圖」。

同時為響應「兩杯thx」展覽，McCafé 將推出全新優惠，由7 月17 日至8 月1 日顧客與「兩杯thx」展品合照後，只要到指定尖沙咀McCafé 分店包括：北京道、星光行、山林道和新文華中心等，出示相片和追蹤McCafé Instagram（@mccafe.hk），即可享用凍或熱飲的阿華田珍珠鮮奶、或宇治抹茶珍珠鮮奶買一送一優惠。

按圖了解，更多優惠：

  • K11 Art Mall全球首個「MEME」實體展
  • $32 歎滋味蝦堡超值套餐，由星期一至五早上 11 時午夜 12 時供應。
  • $26 歎雙層芝士孖堡超值套餐，由星期一至五早上 11 時午夜 12 時供應。
  • $12歎原味麥炸雞配中可樂，由星期一至五早上 11 時午夜 12 時供應。

 

麥當勞推最新優惠　24元享火腿扒芝士飽超值早餐套餐（7天優惠一覽）  【下一頁

另外，下周一麥當勞App繼續為大家呈獻不同優惠，實行「麥麥食、麥麥慳」用優惠價大飽口福，優惠期由7 月 19 日至7 月 25 日，優惠包括：「$26 歎雙層芝士孖堡超值套餐」、「$32 歎滋味蝦堡超值套餐」和「$12 歎原味麥炸雞配中可樂」等，讓大家盡享滋味！

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責任編輯：陳頌潔

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