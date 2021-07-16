【MPF】MPF總額1.22萬億破紀錄 供應商穩袋177億

▲ MPF總規模再創新高至1.22萬億元，受託人的收益也水漲船高。

強積金（MPF）專家積金評級公司的最新統計顯示，上半年MPF總額再創新高，至1.22萬億元；如以6月底基金平均收費1.45%計，業界由此推斷，服務提供者穩賺約177億元。

積金評級剛發表6月份強積金資產類別資金流摘要，且總結多項重點，包括︰6月份強積金資金淨流入預計達到41.9億元，而今年第二季的資金淨流入為129.1億元，年初至今淨流入為241.8億元。此外，強積金總資產在6月底再創新高，達1.22萬億元，相當於450萬強積金成員每人平均帳戶結餘為268,866元。

論及各類資產類別資金流的最大贏家，股票基金吸引了大部分強積金資金淨流入，香港及中國股票、環球股票、美國股票和亞洲股票，在6月季度和2021年上半年合共吸引了約100%的資金淨流入。

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相反，最大輸家是防禦性資產，走資最勁，保守基金、保證基金和債券基金在6月份單月、第二季及年初至今，均錄得強積金體系中最大的資金淨流出。而一眾受託人中，最受歡迎的強積金供應商為永明金融和宏利，兩行的市場佔有率合共為35.7%，但卻吸引了強積金6月份單月資金淨流入的82.8%、2021年第二季的77.7%，以及年初至今的81.9%。

此外，論及最受歡迎的成分基金，永明彩虹強積金計劃的香港股票基金及大中華股票基金，在2021年主導了強積金資金淨流入，而宏利向其成員提供一系列股票基金選擇（如美國、歐洲、康健護理）的策略，一直為其強積金計劃的成功提供積極作用。

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積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示：「對股票投資有信心是退休投資成功的基礎。從長來看，股票回報遠超債券和現金回報，而複合回報的效應對於達致投資回報最大化至關重要。然而，短炒賣是強積金成員財富面臨的一大風險。成員需要了解股票會有短期波動，但通過保持耐心和紀律性，股票投資將有助投資成功。」

他補充，年初至今，永明金融和宏利的市場佔有率持續上升，並吸引了每100元強積金資金淨流入總額中大約82元，全賴兩間保險商透過提供多種基金選擇、利用其強大的分銷網絡、以及為其成員創造相關的投資教育等，故成大贏家。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源