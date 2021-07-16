【大行點睇】摩通指現時內地壽險行業屬超賣　看好平保及中國人壽

摩通發表研報指，除中國平安(02318) 外，大部分中資保險公司已公布上半年保費收入，顯示壽險業務復甦持續緩慢；與市場最初的擔憂相比，汽車定價自由化似乎並無削弱了主要非壽險公司的業務增長；以及眾安在線(06060)財險收入繼續保持強勁增長勢頭。

該行補充，由於上述趨勢，壽險股股價今年至今明顯跑輸大市，而中國財險(02328) 同期則累升18%。該行指，壽險銷售復甦相信是下半年行業的關鍵催化劑，認為內地壽險行業現時屬超賣，看好中國平安及中國人壽(02628)。

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