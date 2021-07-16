【居二成交】將軍澳3房居屋580萬沽　呎價不用10,000元

將軍澳往返港島方便，區內居屋一直成交暢旺，近日再錄一宗略高市價的成交。美聯物業將軍澳蔚藍灣畔分行高級分區營業經理林振聲說，富康花園5座高層D室，實用面積592平方呎，三房間隔，景觀開揚，原叫價620萬元，終以580萬元（綠表價）易手，較市價略高幾萬元，實用呎價約9,797元。

單位相片

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從代理提供的圖片可見，單位內櫳企理，外望樓景為主。值得留意的是，原業主成功低買高賣，皆因他早於2003年12月大膽入市，當時買入價僅107萬元，但現轉手帳面大賺473萬元，物業期內升值逾4.4倍。

值得留意的是，隨着新冠肺炎疫情回穩，加上經濟活動陸續恢復正常，資金重投樓市買賣，刺激今年上半年二手居屋買賣（包括第二市場及自由市場）創近六年半最旺，而平均每間居屋售價更升近至540萬元，創有紀錄以來最貴。

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