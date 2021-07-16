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【進軍遊戲界?】Netflix擬建雲端串流遊戲平台 現有用戶或可免費使用

環球政經 17:19 2021/07/16

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據外媒報導，網絡串流影片平台Netflix擬研究推出雲端串流遊戲服務，被外界指有意進軍遊戲界。

【世界表情日】列出5大最受歡迎的表情符號 Adobe調查：90%指Emoji更能表達自己：【下一頁

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Netflix已邀請了Facebook旗下虛擬實境科技公司Oculus VR任職高層Mike Verdu加盟，擔任其遊戲開發部門的副總裁，冀憑他在電子遊戲的豐富經驗，參與雲端串流遊戲服務的研發工作。外界預計，Netflix或將明年推出該服務，料與現時市場的Xbox Cloud Gaming及Google Stadia所提供的串流遊戲服務相類似，並不打算於推出後向現有用戶徵收額外費用。

 

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責任編輯：潘曉豐

雲端 Netflix 經濟

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