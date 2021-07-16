Samsung Solve for Tomorrow 2021首度涵蓋四個社會議題　號召全港中小學生出謀獻策創建更好未來

「共『童』創建更好未來」為主題，鼓勵中小學生運用STREAM知識結合無限創意，為可持續發展、樂齡方案、快樂學習及公眾健康設計創意方案，爭奪總值超過27萬港元獎金及獎品

全球領先科技公司三星電子香港有限公司一年一度的Solve for Tomorrow大型學界科技比賽正式展開。今年的主題為「共『童』創建更好未來」，首次涵蓋四個主要社會議題—可持續發展、快樂學習、樂齡科技及公眾健康，再次召集全港中小學生發揮無窮創意，加上配合涵蓋科學、科技、探究、工程、藝術及數學各個STREAM領域所學知識，以及4C技能（創意Creativity、批判思考Critical thinking、協作Collaboration和溝通Communication），設計出為香港創建更好未來的創新方案。Samsung除了希望透過比賽使學生關心更廣泛的社會議題之外，亦希望藉著比賽過程中的一些新元素，讓學生們可以一邊比賽一邊享受學習。

▲ 三星電子香港有限公司董事總經理趙依音表示：「今年的Solve for Tomorrow添加了『Together for Tomorrow. Enabling People』宗旨，希望學生藉著比賽的各個環節，將STREAM知識學以致用，同時提升他們的4C技巧（創意Creativity、批判思考Critical thinking、協作Collaboration和溝通Communication），讓學生們可以一邊比賽一邊學習。」

三星電子香港有限公司董事總經理趙依音表示：「Samsung一直在可持續發展方面不遺餘力，近年更加快步伐。例如實行環保包裝每年可以減少10,000噸溫室氣體排放量，而我們的電視產品包裝可以轉化為得意有趣的動物；具備太陽能充電的電視遙控器可以減少全球未來七年的9,900萬顆AA電池；『Galaxy Upcycling at Home計劃』可幫助消費者把他們的Samsung Galaxy 設備重新改變用途，以創造出有用的物聯網（IoT）工具。」

她續稱：「今年的SamsungSolve for Tomorrow添加了『Together for Tomorrow. Enabling People』的宗旨，除了繼續鼓勵學生將STREAM知識學以致用之外，亦希望藉著比賽的各個環節，提升他們的4C技巧。在選題方面，我們相信不只一個未來，所以今年Samsung Solve for Tomorrow首次涵蓋四個社會議題。除了一直是Samsung發展重心的可持續發展議題之外，亦加入樂齡科技、快樂學習及公眾健康，讓各位學生可以發揮所長及創意，為香港創造更美好未來。」

▲ （左起）香港青年協會業務總監鄧良順先生、三星電子香港有限公司董事總經理趙依音及資訊科技教育領袖協會主席黃健威先生主持Solve for Tomorrow 2021啟動儀式，宣布比賽首次涵蓋四個主要社會議題—可持續發展、快樂學習、樂齡科技及公眾健康，鼓勵香港學生設計出充滿創意且具實用性的創新方案。

Samsung Solve for Tomorrow 2021 比賽以「共『童』創造更好未來」為主題，鼓勵香港學生關注社會環境，再結合各個STREAM 領域的知識，在綠色未來、學習未來、樂齡未來、以及健康未來為題材選出一個議題，設計出充滿創意且具實用性的創新方案。

▲ 為了讓同學及老師們更加了解四個社會議題的趨勢及比賽貼士，Samsung特別邀請了（左起）衡睿有限公司創辦人譚偉傑先生、資訊科技教育領袖協會主席黃健威先生、明特機械科技創辦人禤彥勳先生及註冊營養師林思為女士就「科技如何將您塑造為新一代社會公民」為題展開討論，分享真知灼見。

綠色未來：環境議題雖一直備受關注，但能源短缺、廢物堆積、氣候暖化等問題仍然嚴峻。例如：香港仍有約四分一的能源取自煤作為發電燃料i。單於2019年，香港已製造了404萬公噸廢物，當中回收率不足三成，其餘七成全數運至堆填區。按廢物成分分析，廚餘是2019年都市固體廢物中佔高達三成，為最大的成分ii。環境保護署指出，發電為現時最大排放溫室氣體源，佔整體排放量逾65%，而溫室氣體的排放，正正就是導致氣候危機的其一元兇iii。以上種種環境問題實為當務之急，香港要發展成為智慧綠色城市，除了靠政府推行的可持續發展措施支持外，還依賴社會上各方人士利用科技帶動綠色生活。

學習未來：有些同學或許已經習慣了網上學習模式，但同時又很想念與其他朋友和老師面對面的愉快學習。在後疫情下，身為學生，又如何運用STREAM及創意，實現成就快樂學習的科技方案，使學習模式變得更富趣味、更多元化及提升互動性，一同感受前所未有的愉快學習體驗！

樂齡未來：香港人壽命之長名列前茅，男士高達82.34歲而女士更達88.13歲iv。根據政府統計處最新發佈的人口推算統計，香港人口高齡化的速度在未來20年會急速上升，2038年的長者人口更會由2018年的127萬，增加近一倍至244萬，佔整體人口的31.9%。換言之，在2038年，差不多每三人中，便有一人是長者v。當中獨居老人和長者常見疾病一直是香港面對的社區長者問題。

健康未來：疫情使大家從未如此著重健康，不論是身體及精神健康。擁有良好的生活和飲食習慣是維持個人健康的要素；而維持公共地方清潔和保持衛生便是促進社會健康的方法。但除了基本的衛生意識外，科技其實可更有效提升我們的健康質素。

增設導師指導期及演說日讓學生開心競賽愉快學習

除了新增涵蓋四個社會議題之外，Samsung Solve for Tomorrow 2021為了培育及加強參與學生的4C技巧及進一步提升作品質素，所以大會在於12月公佈20隊入圍名單（10隊來自小學及10隊來自中學），然後指派特定專業導師會作在最後階段的導師指導期中，協助隊伍進一步改善作品，並加強演說技巧。所有入圍隊伍將會在演說日（暫定2022年1月），親身向大會評判介紹及展示作品，並由大會評判作最後評分及排名，預計2022年2月正式公佈和頒發獎項。Samsung希望藉這些新元素，培養並發揮學生的4C技能，期望他們可以開心比賽，愉快樂習。

豐富獎品鼓勵全港中小學生參與一同啟迪創意開創更好未來

由Samsung主辦，香港青少年協會、資訊科技教育領袖協會及香港教育城協辦的Solve for Tomorrow 2021，由2021年9月至2022年2月期間舉行，歡迎全港中小學生組隊參加，以STREAM領域所學的豐富知識，結合無窮創意，為四個社會議題出謀獻策，為香港的美好將來作出貢獻。

今年比賽設有「小學組」和「中學組」兩大組別，與去年一樣兩個組別均設有冠、亞、季和最佳創意獎（各1名），以及優異獎（6名），比賽將會產生合共20隊得獎隊伍，獎金及獎品總值超過港幣27萬元。

此外，與去年同樣，大會設有STREAM工作坊，進一步推廣STREAM知識及設計思維（Design Thinking）。另一方面，亦如以往年一樣設有諮詢工作坊，讓同學可以於正式遞交作品前，聽取來自科技及在各個社會議題上的專業人士對半製成品或設計概念的意見，使成品更能發揮原有的創意之餘亦更可顧及實際用途。STREAM工作坊將於9月內進行，而諮詢工作坊將於10月中舉行，詳情將於稍後公佈。

如欲參加或了解更多Samsung Solve for Tomorrow 2021「共『童』創造更好未來」的活動詳情，請瀏覽：https://www.samsung.com/hk/offer/solvefortomorrow2021/（將會在較後時間上線）。

Samsung Solve for Tomorrow簡介

全球領先科技公司三星電子有限公司一直致力透過科技創新，為人類帶來劃時代智能生活，為全世界創造更美好的未來。除此之外，Samsung亦透過旗下企業公民計劃中的Solve for Tomorrow比賽凝聚全球年青人的創意及對新科技的熱情，解決當地的社會問題。在2013年，Samsung首次把這個極具意義活動帶到香港，不但激發了數以萬計香港學生的創意，亦為不同的香港社會問題提供各式創新解決辦法。Samsung更希望透過Solve for Tomorrow比賽開創STREAM4CARE的教育思維，鼓勵香港學生在提升涵蓋科學、科技、探究、工程、藝術，以及數學各個STREAM領域知識的同時，培養出一顆關懷社區的熱心，將STREAM知識應用在貢獻社會上。透過這項計劃，我們希望為世界培育出兼具科技知識，同時心繫社會的明日領袖。如欲了解更多有關Samsung Solve for Tomorrow的資料，可瀏覽：https://www.samsung.com/hk/offer/solvefortomorrow2021/。

三星電子有限公司簡介

三星電子有限公司藉著劃時代的創新理念及科技，啟迪全球人類創意，同時塑造人類的未來生活。三星電子有限公司亦致力為全球的電視、智能手機、可穿戴式裝置、流動平板、生活家電、網絡系統、記憶體、系統晶片（System LSI）、晶圓（Foundry）及LED解決方案帶來革命性轉變，提升至更高水平。如欲獲取最新資訊，可瀏覽Samsung新聞中心：http://news.samsung.com/。



i 資料來源：香港氣候行動藍圖2035+

ii 資料來源：環保署公布二○一九年廢物統計數字

iii 資料來源：香港廢物統計數字2019

iv 資料來源：Nippon Communications Foundation

v 資料來源：政府統計署香港人口推算2020-2069



（資料由客戶提供）