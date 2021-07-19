【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩

人各有志，現在的職業已經大大演變得不同了。以前的人看不起自由職業者，又看不起網紅，但事實上現在從事這些的人都事業有成了。近日有網民於網上討論區發文，指自己覺得做兼職「過世」也不錯。

網民經歷：

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有人覺得樓主的生活會存不到錢，只會月月清。而且過早的退休生活會令人太過懶洋洋，無所事事也不太好。樓主回應指自己兼職兩三天，上兩天興趣班，還要做運動，其實也不太空閒。

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不過很多網民都覺得樓主的生活方式不錯，「輕鬆點有何不好，太辛苦又是為了甚麼，自己開心最重要！」「過到生活就可以，無謂辛苦自己，有健康身體非常重要！」，「老咗無錢都可以拎綜緩！」

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有網民稱自己也曾做過大半年的兼職，爽是很爽，但想要多餘錢去旅行也沒有。

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責任編輯：張瑋婷