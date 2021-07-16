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【世界表情日】列出5大最受歡迎的表情符號 Adobe調查：90%指Emoji更能表達自己

環球政經 16:58 2021/07/16

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美國軟件公司Adobe近日公布一項有關表情符號研究，針對美國、英國、日本等7個國家進行調查，分析2021年最新趨勢，並列出5大最受歡迎、3大最容易令人誤解的表情符號。

建築廢物收集預約服務 環保署「好好斗」應用程式 今日起擴展到元朗、沙田及大埔區：【下一頁

據報告顯示，90%受訪者認為表情符號更容易表達自我、89%表示能夠跨越語言障礙、另外有67%指自己願意使用表情符號會讓人會覺得友善和有趣；亦有 55% 表示，比起對話溝通更傾向使用表情符號對話。

香港被英國列為綠色地區　下周一起入境無須隔離：【下一頁

同時，報告列出5個受歡迎的5個表情符號，分別為哭笑不得、讚、愛心、飛吻、哭臉；而約會或調情時最常用的分別為茄子、水蜜桃、鬼臉；若想增加好感度，飛吻、愛心微笑、愛心眼睛是最受歡迎的表情符號。

 

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責任編輯：潘曉豐

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