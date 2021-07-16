【8厘息選擇】電訊盈科0008 vs 香港電訊6823 食息揀邊隻？ 股市 16:30 2021/07/16 分享： 同樣為收息股，同為李澤楷旗下，電訊盈科（00008）與香港電訊（06823）之間，欲買股收息哪隻較好？中薇證券黃偉豪（Ravi）這樣選擇。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 中電信728值得留意 預告半年純利增長近三成 今日 中電信728值得留意 預告半年純利增長近三成 騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠 今日 騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠 【物管股】德信2215今上市 同業雅生活3319、融創1516股價造好同慶賀？ 2021/07/15 【物管股】德信2215今上市 同業雅生活3319、融創1516股價造好同慶賀？ 【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌 有貨者走唔走好？ 2021/07/15 【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌 有貨者走唔走好？ 【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷 股價續挫造就買貨好時機？ 2021/07/15 【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷 股價續挫造就買貨好時機？ 收息股 李澤楷 電訊盈科（00008） 電訊 香港