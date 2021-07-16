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【8厘息選擇】電訊盈科0008 vs 香港電訊6823　食息揀邊隻？

股市 16:30 2021/07/16

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同樣為收息股，同為李澤楷旗下，電訊盈科（00008）與香港電訊（06823）之間，欲買股收息哪隻較好？中薇證券黃偉豪（Ravi）這樣選擇。

 

欄名 : 3分鐘睇股

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